Семья Пеле планирует похоронить его в мавзолее

Гроб с телом трёхкратного чемпиона мира по футболу доставят на территорию некрополя Экуменика, занесённого в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое в мире вертикальное кладбище.

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Ранее в одном из интервью сам Пеле говорил, что 19 лет назад купил для себя нишу на девятом этаже некрополя, откуда открывается вид на родной для него стадион футбольного клуба «Сантос». За эту команду бразилец выступал на протяжении 18 лет.

При этом как сообщает портал G1, семья Пеле решила перенести захоронение на первый этаж погребального комплекса. Это сделают для того, чтобы в будущем доступ к могиле Пеле был удобным для паломников.

Прощание с Пеле пройдёт сегодня на стадионе клуба «Сантос». Гроб с телом футболиста уже доставили на арену.