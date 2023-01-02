Месси вернется в "ПСЖ" 4 января, а Мбаппе улетит отдыхать

Лионель Месси прилетит в Париж во вторник, 3 января, а на следующий день присоединится к тренировкам с «ПСЖ». Об этом сообщает портал El Mundo Deportivo.

Победитель чемпионата мира — 2022 в составе сборной Аргентины провел отпуск в родной стране и готов вернуться к клубному футболу.

Согласно плану тренерского штаба «ПСЖ», Месси должен принять участие в матче Кубка Франции 6 января против «Шатору», а 11-го числа сыграть против «Анже» в рамках Лиги 1.

В то же время Килиан Мбаппе уедет на отдых. Нападающий сборной Франции изначально отказался от отпуска после чемпионата мира, где в финале его команда проиграла Аргентине в серии пенальти. 24-летний футболист принял участие в матчах Лиги 1 против «Ланса» (1:3) и «Страсбура» (2:1).