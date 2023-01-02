Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Месси вернется в "ПСЖ" 4 января, а Мбаппе улетит отдыхать

Газета.Ruиещё 1

Лионель Месси прилетит в Париж во вторник, 3 января, а на следующий день присоединится к тренировкам с «ПСЖ». Об этом сообщает портал El Mundo Deportivo.

Месси вернется в "ПСЖ" 4 января, а Мбаппе улетит отдыхать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Победитель чемпионата мира — 2022 в составе сборной Аргентины провел отпуск в родной стране и готов вернуться к клубному футболу.

Согласно плану тренерского штаба «ПСЖ», Месси должен принять участие в матче Кубка Франции 6 января против «Шатору», а 11-го числа сыграть против «Анже» в рамках Лиги 1.

В то же время Килиан Мбаппе уедет на отдых. Нападающий сборной Франции изначально отказался от отпуска после чемпионата мира, где в финале его команда проиграла Аргентине в серии пенальти. 24-летний футболист принял участие в матчах Лиги 1 против «Ланса» (1:3) и «Страсбура» (2:1).

Однако главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье все-таки решил предоставить Мбаппе почти неделю отдыха, чтобы тот сумел восстановиться от матчей чемпионата мира.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители