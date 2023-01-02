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56 минут назад

Неймар пропустит похороны Пеле

Газета.Ru

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не поехал в Бразилию, чтобы принять участие в церемонии прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле.

Неймар пропустит похороны Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации RMC Sport, южноамериканец остался во Франции из-за участия в тренировочном процессе своего клуба.

Напомним, что Неймар не сыграл против «Ланса» 1 января из-за дисквалификации. «ПСЖ» во вчерашней игре потерпел первое поражение в сезоне со счетом 1:3.

Пеле ушел из жизни 29 декабря после продолжительной болезни. С 29 ноября именитый футболист находился в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника.

Стали известны подробности церемонии прощания с Пеле

СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии был переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагировал на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

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