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50 минут назад

Роналду получил право менять тренера в «Аль-Насре»

Никита Бородкин

Португальский форвард Криштиану Роналду получил особые условия в «Аль-Насре». Как сообщает CBS Sports, футболист сможет поменять тренера, если нынешний не будет его устраивать.

Роналду получил право менять тренера в «Аль-Насре»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что сейчас «Аль-Наср» возглавляет Руди Гарсия, который ранее тренировал «Лион» и «Марсель». Сам Гарсия ранее шутил, что перед тем, как подписать Роналду, пытался уговорить перейти в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» — его действие продлится до лета 2025 года. В саудовском клубе футболист с учетом коммерческих выплат будет получать 200 миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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До этого Роналду играл за английский «Манчестер Юнайтед». В ноябре манкунианцы объявили о расторжении контракта с нападающим по взаимному согласию сторон.

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