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2 часа назад

Роналду может вернуться в Европу - раскрыто условие трансфера

Евро-футбол.Руиещё 3

Португальский нападающий Криштиану Роналду может сменить «Аль-Наср», ряды которого пополнил на днях, на клуб из Лиги чемпионов. Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Роналду может вернуться в Европу - раскрыто условие трансфера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как информирует источник, в трудовом договоре 37-летнего форварда прописан пункт, согласно которому он может перебраться в английский «Ньюкасл» на правах аренды. Это произойдет в том случае, если «сороки» квалифицируются в Лигу чемпионов по завершении нынешнего сезона. Клубом АПЛ владеет инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Он переехал в Саудовскую Аравию на правах свободного агента.

Футбол,Криштиану Роналду,
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