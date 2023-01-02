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26 минут назад

«Ливерпуль» на выезде уступил «Брентфорду»

Чемпионат.com

Сегодня, 2 января, состоялся матч в рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги меду «Ливерпулем» и «Брентфордом». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Ливерпуль» на выезде уступил «Брентфорду»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На 19-й минуте Ибраима Конате отправил мяч в свои ворота. Брайан Мбемо навесил справа к ближнему краю вратарской, мяч попал в ногу Ибраимы и срикошетил от неё прямо под ближнюю же штангу, к чему Алисон не был готов.

В конце первого тайма Йоан Висса укрепил преимущество «шмелей». Мбемо набрал скорость на правом фланге и катнул мяч чуть назад на Матиаса Йенсена. Тот навесил справа в центр штрафной на Висса, который пробил головой в дальний угол. За 6 минут до конца основного тайма сам Мбемо отправил мяч в сетку ворот соперника.

После окончания на перерыв Алексу Окслейд-Чемберлену все же удалось сократить разницу на табло. Трент Александер-Арнольд здорово навесил справа в центр штрафной, где Окслейд-Чемберлен выиграл позицию и головой с близкого расстояния отправил мяч в левый угол ворот.

Футбол,Матиас Йенсен,Йоан Висса,Алекс Окслейд-чемберлен,
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