Источник: Щенников покинет ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников покинет ЦСКА в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своей социальной сети.

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По информации источника, Георгию уже сообщили, что тренерский штаб на него не рассчитывает. Руководство клуба готов отпустить футболиста зимой бесплатно, но сам футболист отказывается уходить. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Всего за армейцев игрок обороны провел 390 матчей, в них он забил 10 голов, отдал 15 результативных передач и заработал 50 жёлтых карточек. Он является трёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.