Роналду назвали «балаболом» после перехода в саудовский «Аль-Насср»

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал футболиста Криштиану Роналду «балаболом» после известий о том, что он перешел в саудовский клуб «Аль-Насср», в то время, как раньше он заявлял, что не будет играть на Ближнем Востоке. Об этом пишет «Советский спорт».

Ранее ряд телеканалов показало интервью Роналду 7-летней давности, где он утверждает, что не будет играть ни в Катаре, ни в другой ближневосточной стране. Между тем, на днях он подписал контракт на 200 млн евро в год с «Аль-Нассра» из Саудовской Аравии.

«И вот, что мы видим. Чистый балабол. Из-за его огромного эго с Роналду никто не хочет иметь дел. Думаю, Криштиану так был разочарован победой Месси на чемпионате мира, что решил хоть огромной зарплатой выделиться», — сказал Селюк.