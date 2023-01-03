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1 час назад

Агент Селюк назвал Роналду «балаболом» после перехода в саудовский «Аль-Насср»

Елена Прошина

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал футболиста Криштиану Роналду «балаболом» после известий о том, что он перешел в саудовский клуб «Аль-Насср», в то время, как раньше он заявлял, что не будет играть на Ближнем Востоке. Об этом пишет «Советский спорт».

Роналду назвали «балаболом» после перехода в саудовский «Аль-Насср»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее ряд телеканалов показало интервью Роналду 7-летней давности, где он утверждает, что не будет играть ни в Катаре, ни в другой ближневосточной стране. Между тем, на днях он подписал контракт на 200 млн евро в год с «Аль-Нассра» из Саудовской Аравии.

«И вот, что мы видим. Чистый балабол. Из-за его огромного эго с Роналду никто не хочет иметь дел. Думаю, Криштиану так был разочарован победой Месси на чемпионате мира, что решил хоть огромной зарплатой выделиться», — сказал Селюк.

Напомним, команда Португалии, за которую играл Роналду, покинула чемпионат мира в Катаре на стадии 1/4. При этом сборная Аргентины, в составе которой был Лионель Месси, выиграла кубок.

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