Российский нападающий Артем Дзюба может вернуться в турецкую Суперлигу. Футболист обсуждает контракт с турецким «Сивасспором». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как стало известно, речь идет о контракте до лета 2024 года. Своего ответа российский футболист пока не дал, однако он рассчитывает определиться с клубом уже в январе.

Напомним, в августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако через три месяца разорвал его. За это время он провел 5 матчей и забил один гол.

Ранее известный агент Паулу Барбоза заявил, что удивлен, что Артем Дзюба до сих пор остается без клуба. При том, что он не провел нормальную предсезонную подготовку, именно поэтому плохо выглядел на осенних матчах. Однако агент уверен, что нападающий еще точно сможет поиграть хотя бы пару лет на высоком уровне.