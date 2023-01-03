Роналду опубликовал фотографию с медосмотра в «Аль-Насре»

Ранее сообщалось, что презентация португальского нападающего в качестве нового игрока клуба пройдёт 3 января на стадионе «Мрсул Парк», мероприятие начнётся в 19:00 по московскому времени.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. Также появилась информация, что в контракте португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в «Ньюкасл», если команда Эдди Хау квалифицируется в Лигу чемпионов. До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года.