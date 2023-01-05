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2 часа назад

Лионель Месси опубликовал пост после возвращения в «ПСЖ» после отпуска

Чемпионат.comиещё 2

Аргентинский нападающий Лионель Месси опубликовал пост после возвращения в «ПСЖ» после отпуска.

Месси опубликовал пост после возвращения в «ПСЖ» после отпуска
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Большое спасибо моим товарищам по команде и всем людям в клубе за прием, который они оказали мне. Я вернулся и с нетерпением жду продолжения достижения целей этого сезона, теперь уже с «ПСЖ», — написал аргентинец в своей социальной сети.

Напомним, 35-летний нападающий находился в отпуске в родной Аргентине после победы на чемпионате мира в Катаре. В расположение «ПСЖ» Месси вернулся сегодня, 4 января.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 10 результативных передач. Также на его счету 4 гола в 5 играх в рамках Лиги чемпионов.

Футбол,Лионель Месси,
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