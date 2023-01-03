Президент ФИФА ответил на критику за селфи с гробом Пеле

— Только что приземлился после поездки в Бразилию, где мне выпала честь участвовать в прекрасной церемонии прощания с Пеле, которая состоялась на стадионе «Вила Бельмиро» в Сантусе. Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди, видимо, критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и фотографировался на церемонии.



Я хотел бы уточнить, что для меня было честью то, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фотографий. И, конечно же, я сразу же согласился.



Что касается селфи, товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него.



Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму это, но буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола.



Я так уважаю и восхищаюсь Пеле и вчерашней церемонией, что никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением.



Я надеюсь, что те, кто публиковал или говорил вещи, не зная правды и не уточняя информацию, найдут в себе порядочность и смелость признать свою неправоту и исправить то, что они сказали, — написал Инфантино.