Президент ФИФА ответил на критику за селфи с гробом Пеле

Президента ФИФА Джанни Инфантино в социальных сетях сделал заявление в связи с критикой того, что он сделал селфи у открытого гроба трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле во время церемонии прощания с футболистом.
Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет, последнее время он боролся с раком толстой кишки. Церемония прощания с единственным в истории трехкратным чемпионом мира по футболу проходила на стадионе его родного клуба «Сантос» в течение суток начиная с 10 утра по местному времени 2 января.
— Только что приземлился после поездки в Бразилию, где мне выпала честь участвовать в прекрасной церемонии прощания с Пеле, которая состоялась на стадионе «Вила Бельмиро» в Сантусе. Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди, видимо, критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и фотографировался на церемонии.
Я хотел бы уточнить, что для меня было честью то, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фотографий. И, конечно же, я сразу же согласился.
Что касается селфи, товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него.
Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму это, но буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола.
Я так уважаю и восхищаюсь Пеле и вчерашней церемонией, что никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением.
Я надеюсь, что те, кто публиковал или говорил вещи, не зная правды и не уточняя информацию, найдут в себе порядочность и смелость признать свою неправоту и исправить то, что они сказали, — написал Инфантино.
Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей. На клубном уровне форвард выступал за «Сантос» и «Нью Йорк Космос».