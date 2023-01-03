Аллегри назвал цели «Ювентуса» в текущем сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

Аллегри в интервью Pazzi di Fanta заявил, что цель команды — попасть в четверку, а также сыграть в финале Лиги Европы и в финале Кубка Италии. Специалист признался, что считает «Наполи» главным претендентом на борьбу за золотые медали Серии А.