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2 часа назад

Аллегри назвал цели «Ювентуса» в текущем сезоне

Евро-футбол.Руиещё 1

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

Аллегри назвал цели «Ювентуса» в текущем сезоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аллегри в интервью Pazzi di Fanta заявил, что цель команды — попасть в четверку, а также сыграть в финале Лиги Европы и в финале Кубка Италии. Специалист признался, что считает «Наполи» главным претендентом на борьбу за золотые медали Серии А.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 31 очко после 15 туров. В предстоящем матче подопечные Аллегри сыграют в гостях с «Кремонезе», встреча пройдет завтра, 4 декабря, начало — в 20:30 по московскому времени.

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