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40 минут назад

В турецком клубе ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

Lenta.ru

В турецком клубе «Сивасспор» ответили на вопрос об интересе к российскому нападающему Артему Дзюбе. Об этом сообщает Sport24.

В турецком клубе ответили на вопрос об интересе к Дзюбе
Фото: ТАССТАСС

Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз опроверг информацию о предложении контракта Дзюбе. «Это неправда. Мы не заинтересованы в нем», — подчеркнул Отякмаз.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что турецкий клуб ведет переговоры о подписании контракта с форвардом. Отмечалось, что россиянину предлагали контракт на 1,5 года.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

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