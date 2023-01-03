В турецком клубе ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

В турецком клубе «Сивасспор» ответили на вопрос об интересе к российскому нападающему Артему Дзюбе. Об этом сообщает Sport24.

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Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз опроверг информацию о предложении контракта Дзюбе. «Это неправда. Мы не заинтересованы в нем», — подчеркнул Отякмаз.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что турецкий клуб ведет переговоры о подписании контракта с форвардом. Отмечалось, что россиянину предлагали контракт на 1,5 года.