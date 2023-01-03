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1 час назад

Экс-нападающий "Зенита" Халк  станет игроком "Аданы Демирспор"

Газета.Ru

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает IHA.

Экс-нападающий "Зенита" Халк станет игроком "Аданы Демирспор"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает источник, «Адана Демирспор» согласовала условия трансфера с Халком и «Атлетико Минейро». Контракт между футболистом и турецкой командой будет оформлен после открытия зимнего трансферного окна (12 января).

Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до 2024 года. На протяжении четырех лет нападающий играл в России за «Зенит». В составе петербургского клуба он по разу становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В сезоне-2014/15 он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), а годом позднее — лучшим ассистентом.

Напомним, что ранее за «Адану Демирспор» выступал нападающий Артем Дзюба. В августе 2022 года он перешел в клуб на правах свободного агента.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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