Гроб с телом Пеле доставили к месту захоронения

Гроб с телом Пеле доставлен во вторник к месту захоронения футболиста - некрополю "Экуменика" в городе Сантос (штат Сан-Паулу), передает корр. ТАСС с места событий.

Пожарная машина с установленным на крышу гробом в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов военной полиции подъехала к некрополю около 14:00 (20:00 мск). Пожарные аккуратно спустили вниз гроб с телом легендарного футболиста, а кадеты полицейской академии "Барру Бранку" штата Сан-Паулу унесли его внутрь здания некрополя. До этого кортеж проследовал по улицам Сантоса, миновав дом, где живет столетняя мать Пеле. Гражданская панихида на стадионе "Вила Белмиру", на котором футболист дебютировал в составе клуба "Сантос" в 1956 году, продолжалась сутки, попрощаться с кумиром, прославившим Бразилию на весь мир, пришли более 230 тыс. человек.

Гроб изначально предполагалось поместить в особый мавзолей на территории кладбища "Экуменика", занесенного в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое в мире. В одном из интервью Пеле рассказывал, что еще 19 лет назад приобрел для себя нишу на девятом этаже некрополя. Выбор этажа обусловлен номером, под которым его отец в молодости выступал за местную футбольную команду.

Из соображений логистики семья экс-форварда решила, однако, захоронить его в мавзолее на первом этаже некрополя. В будущем мавзолей планируют открыть для посетителей, он может стать местом паломничества, отмечают в администрации кладбища.