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1 час назад

Роналду сделал первые заявления в качестве игрока «Ан-Насра»

Елена Прошина

Португальский футболист Криштиану Роналду сообщил об окончании карьеры в Европе, поскольку он выиграл там «все». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной его переходу в клуб из Саудовской Аравии «Ан-Наср», передает ТАСС.

Роналду сделал первые заявления в качестве игрока «Ан-Насра»
Фото: Соцсети РоналдуСоцсети Роналду

«В Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии», — сказал Роналду.

Он поблагодарил «Ан-Наср» за возможность играть в клубе. Футболист назвал ее «вызовом», от которого он «счастлив и очень горд».

«Я побил все рекорды в Европе и хочу побить некоторые рекорды и здесь», — добавил Роналду.

Напомним, что в ноябре стало известно о расторжении контракта между «Манчестер Юнайтед» и футболистом. Причиной стало скандальное интервью Роналду The Sun, где он сказал, что не уважает нынешнего главного тренера команды.

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О подписании контракта с клубом из Саудовской Аравии с футболистом объявили 30 декабря. Срок договора составляет 2,5 года.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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