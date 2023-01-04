Пике захотел возобновить карьеру

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике планирует возобновить профессиональную карьеру. Об этом стало известно Relevo.

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Отмечается, что экс-футболист желает выступать за клуб «Андорра». Как известно, Пике является владельцем этого клуба.

При этом планам Пике могут помешать финансовые правила второго дивизиона чемпионата Испании. В настоящее время команда идёт на 10-й позиции в таблице.

Пике объявил о завершении карьеры в ноябре 2022 года. Пике — воспитанник «Барселоны», с 2008 года непрерывно играл за каталонский клуб. С «Барселоной» испанец восемь раз выиграл чемпионат Испании, по три раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также на его счету победа в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед».