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1 час назад

Футбольный клуб «Краснодар» возглавил сербский тренер

Елена Прошина

Сербский тренер Владимир Ивич возглавил футбольный клуб «Краснодар». Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Футбольный клуб «Краснодар» возглавил сербский тренер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «Краснодара». С сербским специалистом подписан контракт на 2 года. Его ассистентами в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Александр Сторожук останется в структуре клуба. Тренер возглавит «Краснодар-2».

Владимир Ивич родился в 1977 году. В 1994 году начал играть в сербском клубе «Пролетер». Также выступал за клуб «Партизан», немецкую «Боруссию», а также греческие АЕК, «Арис» и ПАОК. В 2013 года стал работать с молодежным составом ПАОКа. Также Ивич был тренером тель-авивского клуба «Маккаби», английского «Уотфорда».

Футбол,Александр Сторожук,Владимир Ивич,
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