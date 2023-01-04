Футбольный клуб «Краснодар» возглавил сербский тренер

«Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «Краснодара». С сербским специалистом подписан контракт на 2 года. Его ассистентами в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями», - говорится в сообщении.

Владимир Ивич родился в 1977 году. В 1994 году начал играть в сербском клубе «Пролетер». Также выступал за клуб «Партизан», немецкую «Боруссию», а также греческие АЕК, «Арис» и ПАОК. В 2013 года стал работать с молодежным составом ПАОКа. Также Ивич был тренером тель-авивского клуба «Маккаби», английского «Уотфорда».