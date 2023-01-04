"Фиорентина" отдаст Кокорина бесплатно

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» планирует разорвать контракт с нападающим Александром Кокориным и бесплатно отдать его кипрскому «Арису». Об этом сообщает Sport24.

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По данным издания, реализовать план в «Фиорентине» намерены до конца сезона. С лета 2022 года Кокорин на правах аренды выступает за «Арис» и клуб хочет оформить его полноценный переход в состав команды.

Знакомый с ситуацией источник рассказал Sport24, что в «"Фиорентине" довольны, что россиянин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре». По его словам, Кокорин «зарекомендовал себя и настроен остаться в "Арисе"».

«Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина. "Фиорентина" хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции», — добавил собеседник издания.