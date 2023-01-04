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43 минуты назад

"Фиорентина" отдаст Кокорина бесплатно

Елена Прошина

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» планирует разорвать контракт с нападающим Александром Кокориным и бесплатно отдать его кипрскому «Арису». Об этом сообщает Sport24.

"Фиорентина" отдаст Кокорина бесплатно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, реализовать план в «Фиорентине» намерены до конца сезона. С лета 2022 года Кокорин на правах аренды выступает за «Арис» и клуб хочет оформить его полноценный переход в состав команды.

Знакомый с ситуацией источник рассказал Sport24, что в «"Фиорентине" довольны, что россиянин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре». По его словам, Кокорин «зарекомендовал себя и настроен остаться в "Арисе"».

«Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина. "Фиорентина" хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции», — добавил собеседник издания.

Напомним, что российский футболист перешел в итальянский клуб из «Спартака» в начале 2021 года. За 11 матчей он не забил за ФК ни одного гола. Летом 2022 года он на правах аренды начал выступать за «Арис». За кипрский клуб он забил пять мячей в 11 играх.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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