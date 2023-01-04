Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным

«Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике», — подчеркнуто в сообщении.