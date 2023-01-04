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14 минут назад

Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным

Lenta.ru

Эстонские футболисты извинились за фото с тренером сборной России Валерием Карпиным. Заявление спортсменов приводит РИА Новости.

Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике», — подчеркнуто в сообщении.

Игроки отметили, что всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будут делать это впредь.

Ранее объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla раскритиковало публикацию фотографии, на которой помимо Карпина присутствовали капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев, экс-игрок Андрей Степанов, помощник главного тренера Андрес Опер и другие. Также было организовано голосование за лишение Васильева капитанской повязки.

Карпин является уроженцем эстонского города Нарвы. Он занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года.

Футбол,Сергей Зенев,Андрес Опер,Андрей Степанов,Константин Васильев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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