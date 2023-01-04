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57 минут назад

Месси застраховал свою левую ногу на рекордную сумму

Елена Прошина

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси застраховал свою левую ногу на рекордную сумму — 900 миллионов евро или 66 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kpsport.

Месси застраховал свою левую ногу на рекордную сумму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что левая нога Месси имеет самый дорогой спортивный страховой полис в истории.

Для примера, португальский футболист Криштиану Роналду страховал свои ноги на 100 миллионов евро, а британский полузащитник Дэвид Бекхэм - на 114 миллионов евро.

Напомним, что сборная Аргентины одержала победу на Чемпионате мира — 2022, который проходил в Катаре. Команда играла в финале с Францией и смогла обойти ее по пенальти. До этого сборной Аргентины удавалось стать чемпионом мира в 1986 году при нападающем Диего Марадоне.

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