Капитан сборной Аргентины Лионель Месси застраховал свою левую ногу на рекордную сумму — 900 миллионов евро или 66 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kpsport.

Для примера, португальский футболист Криштиану Роналду страховал свои ноги на 100 миллионов евро, а британский полузащитник Дэвид Бекхэм - на 114 миллионов евро.

Напомним, что сборная Аргентины одержала победу на Чемпионате мира — 2022, который проходил в Катаре. Команда играла в финале с Францией и смогла обойти ее по пенальти. До этого сборной Аргентины удавалось стать чемпионом мира в 1986 году при нападающем Диего Марадоне.