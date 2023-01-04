Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Атакующий защитник МБА рассказал, как его просили отказаться от боления за ФК «Спартак»

Чемпионат.comиещё 1

Атакующий защитник МБА Евгений Воронов высказался о своей любви к ФК «Спартак».

Защитника МБА просили перестать болеть за ФК «Спартак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне в некоторых клубах запрещали говорить о чувствах к футбольному «Спартаку»? Был такой момент, конечно. Я никогда не скрывал, что болею за «Спартак». У меня отец болел за «Спартак». В принципе, очень всё объяснимо. Раньше, когда я был маленький, по телевизору показывали баскетбольный ЦСКА, сборную России и «Спартак», когда они были многократными чемпионами России и играли в Лиге чемпионов. Когда я играл в Санкт-Петербурге и пришёл на радио «Зенит», они узнали об этом факте боления за «Спартак» и сказали: «Может, поменяешь свою позицию? Скажешь, что ты за другую команду?» Я говорю: «Ребят, ну переобуваться мы не будем». Я в ЦСКА играл и болел за «Спартак» и во всех разных командах болел за «Спартак». В этом нет ничего такого. Если бы я, может, родился в Питере и болел бы за «Зенит»… Но у меня, кстати, очень много друзей, которые родились в Питере, но тоже болеют за «Спартак». Так что переобуваться с зимней на летнюю резину мы не будем. Продолжаем ехать», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Футбол,Марат Арасланов,Евгений Воронов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители