«Наполи» с Кварацхелией в гостях уступил «Интеру»

Сегодня, 5 января, завершились матчи 16-го тура итальянской Серии А, в которых «Интер» в Милане принимал лидера чемпионата, «Наполи», а «Удинезе» на своём поле играл с «Эмполи».

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Большой отрыв между «Наполи» и «Интером» в чемпионате сказался на владении мячом, однако именно в созидании опаснее оказались «нерадзурри». После долгого голевого затишья именно хозяева на 56-й минуте смогли открыть счёт — отличился боснийский нападающий Эдик Джеко после передачи Федерико Димарко. «Наполи» пытался отыграться в этой встрече, но даже грузинский вингер Хвича Кварацхелия не смог помочь своей команде. «Интер» победил с минимальным счётом — 1:0.