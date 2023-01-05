Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
34 минуты назад

«Наполи» с Кварацхелией в гостях уступил «Интеру»

Чемпионат.comиещё 5

Сегодня, 5 января, завершились матчи 16-го тура итальянской Серии А, в которых «Интер» в Милане принимал лидера чемпионата, «Наполи», а «Удинезе» на своём поле играл с «Эмполи».

«Наполи» с Кварацхелией в гостях уступил «Интеру»
Фото: ТАССТАСС

Большой отрыв между «Наполи» и «Интером» в чемпионате сказался на владении мячом, однако именно в созидании опаснее оказались «нерадзурри». После долгого голевого затишья именно хозяева на 56-й минуте смогли открыть счёт — отличился боснийский нападающий Эдик Джеко после передачи Федерико Димарко. «Наполи» пытался отыграться в этой встрече, но даже грузинский вингер Хвича Кварацхелия не смог помочь своей команде. «Интер» победил с минимальным счётом — 1:0.

«Удинезе» у себя дома пропустил уже в дебюте встречи — на 3-й минуте отличился Томмазо Бальданци. Долгое время «Эмполи» вёл в счёте, но на 70-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря усилиям Роберто Перейры. Через девять минут гости остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку в матче получил Жан-Даниэль Акпа Акпро. Встреча завершилась голевой ничьей — 1:1.

Футбол,Федерико Димарко,Роберто Перейра,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители