Кейн превзошел рекорд Ширера в АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (4:0). Игра состоялась вчера, 4 января, на стадионе «Селхерст Парк».

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29-летний нападающий достиг отметки в 198 забитых голов в чемпионате Англии. Он сумел побить рекорд рекорд бывшего нападающего «трёх львов» Алана Ширера по количеству голов в турнире за первые 300 встреч. Ширер забил 196 голов за свои первые 300 игр в АПЛ.

Третью строчку в этом списке занимает экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул — 151.