Губерниев отреагировал на извинения сборной Эстонии за фото с Карпиным

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальную новость о совместном снимке футболистов сборной Эстонии и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. За эту фотографию игроки подверглись критике на родине, после чего принесли извинения.