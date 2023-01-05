Футболист сборной РФ оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

«Но это же тоже ФИФА. Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю», — заявил Джикия. Футболист также назвал возможную смену РФС прописки интересной. «Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?», — добавил игрок.