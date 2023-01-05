Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Футболист сборной России оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Lenta.ruиещё 2

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия оценил возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист сборной РФ оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Фото: 

«Но это же тоже ФИФА. Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю», — заявил Джикия. Футболист также назвал возможную смену РФС прописки интересной. «Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?», — добавил игрок.

Джикия также порассуждал о сроках возвращения сборной России на международную арену.

«Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только чемпионат мира-2026. Но если мы не начнем на него отбор в 2024 году, то и туда не поедем. Чего нам ждать? Евро-2028?» — заявил защитник.

Ранее РФС провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против этой инициативы.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Футбол,Георгий Джикия,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители