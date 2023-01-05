IFFHS назвала лучших игроков 2022 года

Лидера сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси назвали лучшим игроком 2022 года. Данный статус ему присвоила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

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Отмечается, что на это повлияла победа сборной Аргентины на ЧМ-2022. Итоги голосования показали, что Лео набрал 275 очков.

На второй строчке оказался нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший 35 очков, на третьей – форвард «Реала» Карим Бензема с 30 баллами.

Хорват Лука Модрич получил 15 баллов, а норвежец Эрлинг Холланд - 5.

18 декабря сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла французов в серии пенальти и стала чемпионом мира. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2, в дополнительное - 3:3, в серии пенальти - 4:2 в пользу Аргентины.