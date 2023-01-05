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1 час назад

IFFHS назвала лучших игроков 2022 года

Лера Букина

Лидера сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси назвали лучшим игроком 2022 года. Данный статус ему присвоила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

IFFHS назвала лучших игроков 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на это повлияла победа сборной Аргентины на ЧМ-2022. Итоги голосования показали, что Лео набрал 275 очков.

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На второй строчке оказался нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший 35 очков, на третьей – форвард «Реала» Карим Бензема с 30 баллами.

Хорват Лука Модрич получил 15 баллов, а норвежец Эрлинг Холланд - 5.

18 декабря сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла французов в серии пенальти и стала чемпионом мира. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2, в дополнительное - 3:3, в серии пенальти - 4:2 в пользу Аргентины.

Чемпион России 2010 года в составе петербургского «Зенита», участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра ранее прокомментировал финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Франции и Аргентины. Он назвал его одним из лучших в истории.

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