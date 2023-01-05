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1 час назад

Беллингем стал самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Betassist

Эксперты CIES Football Observatory провели оценку трансферной стоимости футболистов из пятёрки лучших лиг Европы.

Назван самый дорогой футболист мира по версии CIES
Фото: BetassistBetassist

Самым дорогим футболистом является 19-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. По оценке CIES Football Observatory, хавбек стоит € 208,2 млн.

Второе место занял ещё один англичанин, полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден — € 200,5 млн.

Третьим по стоимости стал французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе — € 191,7 млн.

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В нынешнем сезоне Беллингем сыграл в составе «Боруссии» в 22 матчах, а также забил девять мячей и стал автором трёх голевых передач.

Футбол,Филип Фоден,
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