Назван самый дорогой футболист мира по версии CIES

Эксперты CIES Football Observatory провели оценку трансферной стоимости футболистов из пятёрки лучших лиг Европы.
Самым дорогим футболистом является 19-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. По оценке CIES Football Observatory, хавбек стоит € 208,2 млн.
Второе место занял ещё один англичанин, полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден — € 200,5 млн.
Третьим по стоимости стал французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе — € 191,7 млн.
В нынешнем сезоне Беллингем сыграл в составе «Боруссии» в 22 матчах, а также забил девять мячей и стал автором трёх голевых передач.