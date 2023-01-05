В РФС ответили на обвинения в покупке Россией матчей на ЧМ-2018

«Ну что я буду чушь этого больного человека комментировать? Мне противно отвечать на этот вопрос!» — заявил Колосков .

Он также предложил узнать мнение по этому поводу у непосредственных участников турнира.

«Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? На чемпионате мира нас за уши тянули», — заявил Канчельскис.

Сборная России на домашнем чемпионате мира на групповом этапе обыграла Саудовскую Аравию и Египет, а также проиграла Уругваю. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова в серии пенальти победила Испанию, а в четвертьфинале в серии 11-метровых уступила Хорватии. Ранее сборная России никогда не попадала в число восьми лучших команд мира.