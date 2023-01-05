Канчельскис объяснил, за что критиковал Слуцкого

«За результаты. Человек с приличным составом по меркам РПЛ говорит: «У меня плохой состав». Причем начал так говорить, когда команда посыпалась. Мол, плохие футболисты. Я за это его критиковал», — цитирует Канчельскиса « Матч ТВ ».

По словам эксперта, все те, с кем он общался, говорили о том, что Слуцкий является слабым тренером, ни один человек не назвал его сильным специалистом.