Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
31 минуту назад

Канчельскис объяснил, за что критиковал Слуцкого

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, почему он критиковал Леонида Слуцкого.

Канчельскис объяснил, за что критиковал Слуцкого
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«За результаты. Человек с приличным составом по меркам РПЛ говорит: «У меня плохой состав». Причем начал так говорить, когда команда посыпалась. Мол, плохие футболисты. Я за это его критиковал», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По словам эксперта, все те, с кем он общался, говорили о том, что Слуцкий является слабым тренером, ни один человек не назвал его сильным специалистом.

Напомним, последним местом работы 51-летнего Слуцкого был «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.

Футбол,Андрей Канчельскис,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители