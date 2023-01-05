В РФС поставили диагноз заявившему о договорняках на ЧМ-2018 Канчельскису

«Какой договорной матч с Испанией?! Саудитов я не видел, никто не приезжал. Могу сказать одно: у человека биполярное расстройство. Он дал о себе знать 5 января, когда никаких футбольных новостей нет. Сегодня это будет главная новость», — сказал Созин.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матче 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.