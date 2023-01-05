Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
25 минут назад

Член РФС Созин поставил диагноз заявившему о договорняках на ЧМ-2018 Канчельскису

Газета.Ruиещё 3

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о скандальном интервью бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, который заявил, что сборная России купила все матчи на чемпионате мира — 2018. Его слова передает «Матч ТВ».

В РФС поставили диагноз заявившему о договорняках на ЧМ-2018 Канчельскису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какой договорной матч с Испанией?! Саудитов я не видел, никто не приезжал. Могу сказать одно: у человека биполярное расстройство. Он дал о себе знать 5 января, когда никаких футбольных новостей нет. Сегодня это будет главная новость», — сказал Созин.

В РФС ответили на обвинения в покупке Россией матчей на ЧМ-2018

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матче 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.

Футбол,Андрей Созин,Андрей Канчельскис,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Манчестер Юнайтед,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители