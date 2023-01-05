Президент "Барселоны" Лапорта заявил, что предпочитает не говорить о Месси

«Я должен был поставить «Барселону» выше лучшего игрока в истории футбола. В момент экономического краха я не мог его удержать. Думаю, что это стало лучшим решением для клуба. Сейчас он игрок «ПСЖ», я предпочитаю не говорить о нем», — сказал Лапорта.