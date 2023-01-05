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1 час назад

​«Реал» хочет подписать звезду из «Манчестер Сити»

Евро-футбол.Ру

«Реал» изучает трансферный рынок, выискивая варианты по усилению своего состава. Как сообщает Fichajes, мадридский гранд нацелился на звёздного полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

​«Реал» хочет подписать звезду из «Манчестер Сити»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Отмечается, что в стане «сливочных» считают Бернарду Силву идеальным игроком на замену Тони Кроосу. Немец, как известно, может завершить карьеру уже ближайшим летом.

28-летний Бернарду Силва оценивается экспертами портала transfermarkt в 80 миллионов евро. Ранее португалец говорил, что он хотел бы попробовать себя в другом проекте.

Бернарду Силву слухи связывали с «Барселоной». При этом президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что платить за португальца 80 миллионов евро «сине-гранатовые» не станут.

Футбол,Тони Кроос,Реал,
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