​«Реал» хочет подписать звезду из «Манчестер Сити»

«Реал» изучает трансферный рынок, выискивая варианты по усилению своего состава. Как сообщает Fichajes, мадридский гранд нацелился на звёздного полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

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Отмечается, что в стане «сливочных» считают Бернарду Силву идеальным игроком на замену Тони Кроосу. Немец, как известно, может завершить карьеру уже ближайшим летом.

28-летний Бернарду Силва оценивается экспертами портала transfermarkt в 80 миллионов евро. Ранее португалец говорил, что он хотел бы попробовать себя в другом проекте.