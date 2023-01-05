​«Реал» назвал сумму, которую готов потратить за трансфер Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем наверняка пойдёт на повышение в летнее трансферное окно. Главными претендентами на подписание 19-летнего англичанина являются «Ливерпуль» и «Реал».

Как сообщает испанская газета Marca, «Реал» готов заплатить за трансфер Джуда Беллингема более 120 миллионов евро.

Напомним, что Джуда Беллингема признали самым дорогим футболистом мира прямо сейчас. Таковы результаты исследования, проведённого специалистами из CIES Football Observatory.