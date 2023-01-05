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36 минут назад

​«Реал» готов потратить более 120 млн евро за трансфер Беллингема

Евро-футбол.Ру

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем наверняка пойдёт на повышение в летнее трансферное окно. Главными претендентами на подписание 19-летнего англичанина являются «Ливерпуль» и «Реал».

​«Реал» назвал сумму, которую готов потратить за трансфер Беллингема
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает испанская газета Marca, «Реал» готов заплатить за трансфер Джуда Беллингема более 120 миллионов евро.

Напомним, что Джуда Беллингема признали самым дорогим футболистом мира прямо сейчас. Таковы результаты исследования, проведённого специалистами из CIES Football Observatory.

Джуд Беллингем выступает за «Боруссию» с лета 2020 года после трансфера из «Бирмингем Сити».

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