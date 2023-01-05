Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
16 минут назад

АПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру в ноябре и декабре

Матч ТВ

Стали известны четыре претендента на награду лучшему тренеру Английской премьер лиги (АПЛ) за период ноябрь декабрь 2022 года.

АПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру в ноябре и декабре
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Пресс служба чемпионата объявила, что в список номинантов вошли Юрген Клопп («Ливерпуль», 4 победы в 4 матчах), Эдди Хау («Ньюкасл», 3 победы и 1 ничья), Томас Франк («Брентфорд», 2 победы и 2 ничьи) и Микель Артета («Арсенал», 4 победы в 4 матчах).

После 17 проведенных матчей в турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал» с 44 очками. Также в тройку входят «Манчестер Сити» (36) и «Ньюкасл» (35).

Футбол,Томас Франк,Эдди Хау,Юрген Клопп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители