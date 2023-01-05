АПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру в ноябре и декабре

Стали известны четыре претендента на награду лучшему тренеру Английской премьер лиги (АПЛ) за период ноябрь декабрь 2022 года.

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Пресс служба чемпионата объявила, что в список номинантов вошли Юрген Клопп («Ливерпуль», 4 победы в 4 матчах), Эдди Хау («Ньюкасл», 3 победы и 1 ничья), Томас Франк («Брентфорд», 2 победы и 2 ничьи) и Микель Артета («Арсенал», 4 победы в 4 матчах).