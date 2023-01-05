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1 час назад

Месси и Неймар пропустят матч «ПСЖ» против «Шатору»

Елена Прошина

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар пропустят матч 1/32 финала Кубка Франции против «Шатору». Такое решение принял главный тренер клуба Кристоф Гальтье, передает «Евро-футбол».

Месси и Неймар пропустят матч «ПСЖ» против «Шатору»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Месси только недавно возобновил тренировки с «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022 и отпуска и еще не готов к выходу на поле. Неймар же на чемпионате получил травму лодыжки и пока не восстановился полностью.

«Отсутствие Неймара запланировано, как и всех тех игроков, кто выступал на ЧМ. Мы решили, что он будет лечить лодыжку», — сказал Гальтье.

При этом он выразил надежду, что оба футболиста смогут выйти на поле в следующем матче против «Анже», который пройдет 11 января.

Матч 1/32 финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Шатору» состоится завтра, 6 января.

Футбол,Кристоф Гальтье,Лионель Месси,
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