Месси и Неймар пропустят матч «ПСЖ» против «Шатору»

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар пропустят матч 1/32 финала Кубка Франции против «Шатору». Такое решение принял главный тренер клуба Кристоф Гальтье, передает «Евро-футбол».
По его словам, Месси только недавно возобновил тренировки с «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022 и отпуска и еще не готов к выходу на поле. Неймар же на чемпионате получил травму лодыжки и пока не восстановился полностью.
«Отсутствие Неймара запланировано, как и всех тех игроков, кто выступал на ЧМ. Мы решили, что он будет лечить лодыжку», — сказал Гальтье.
При этом он выразил надежду, что оба футболиста смогут выйти на поле в следующем матче против «Анже», который пройдет 11 января.
Матч 1/32 финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Шатору» состоится завтра, 6 января.