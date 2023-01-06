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1 час назад

Скончался бывший чемпион Европы в составе итальянской сборной

Евро-футбол.Ру

В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший защитник Эрнесто Кастано - итальянский футболист, в прошлом становившийся чемпионом Европы в 1968 году. Это был тот самый чемпионат, в котором Италия прошла сборную СССР после того, как была подброшена в воздух монетка, определившая финалиста. Впрочем, в составе сборной Кастано провел не так и много матчей, лишь семь.

Скончался бывший чемпион Европы в составе итальянской сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двенадцать лет своей карьеры он посвятил туринскому «Ювентусу», а также выступал за «Леньяно», «Триестину» и «Виченцу», в которой в 1971 году закончил карьеру. Кастано трижды становился чемпионом страны - в составе «Ювентуса», разумеется.

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