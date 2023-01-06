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1 час назад

Попов: не верю в купленную победу сборной России над испанцами на ЧМ-2018

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Экс-защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов прокомментировал высказывание бывшего полузащитника сборной России Андрея Канчельскиса о том, что национальная команда «купила» победы в матчах на домашнем ЧМ-2018.

Попов: Не верю в купленную победу сборной России над испанцами на ЧМ-2018
Фото: Championat.comChampionat.com

«Канчельскис немного перегнул в своих высказываниях. Он, как мне кажется, хотел лишь сказать то, что нам повезло в том, как мы сыграли на домашнем чемпионате мира.

Понятно, что Саудовская Аравия и Египет — экономические партнёры России, поэтому победы в тех матчах, видимо, хотел он увязать как раз с этими тесными связями. Просто неправильно выразился.

Хотя в этом мире всё возможно, не только у нас. Но ведь в купленную победу над испанцами вряд ли кто-то поверит, так? Я не согласен во всех этих формулировках», — сказал Попов в интервью «Спорт-экспрессу».

Футбол,Андрей Канчельскис,Алексей Попов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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