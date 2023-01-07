«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в Кубке Англии

« Манчестер Юнайтед » обыграл «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Антони и Маркус Рэшфорд, еще один мяч стал автоголом в исполнении Конора Коади. Последний также поразил и ворота соперника.