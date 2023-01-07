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3 часа назад

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в Кубке Англии

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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в Кубке Англии
Фото: GettyimagesGettyimages

В составе победителей отличились Антони и Маркус Рэшфорд, еще один мяч стал автоголом в исполнении Конора Коади. Последний также поразил и ворота соперника.

Соперник команды Эрика тен Хага по следующей стадии Кубка Англии станет известен позднее.

Кубок Англии. 3-й раунд «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 3:1 (1:1) Голы: Антони, 4. Коуди, 52. Рэшфорд, 90 (с пенальти). — Коуди, 14.

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