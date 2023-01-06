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1 час назад

Экс-тренер сборной Италии по футболу Виалли умер от рака в возрасте 58 лет

Газета.Ruиещё 2

Бывший тренер сборной Италии по футболу Джанлука Виалли скончался от рака поджелудочной железы в возрасте 58 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Экс-тренер сборной Италии по футболу умер в возрасте 58 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В декабре специалист был вынужден покинуть пост помощника главного тренера национальной сборной Италии в связи с лечением от онкологического заболевания. 20 декабря он был госпитализирован в Лондоне из-за ухудшения состояния здоровья.

На протяжении многих лет Виали боролся с онкологическим заболеванием. Весной 2020 года он сообщил, что победил рак после 17 месяцев химиотерапии, однако в декабре 2021 года признался, что болезнь вернулась.

Виали дважды выигрывал чемпионат Италии в составе «Сампдории» и «Ювентуса», также вместе с туринским клубом становился победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. В составе лондонского «Челси» становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В составе сборной Италии выигрывал бронзовые медали чемпионата мира – 1990.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет после долгой борьбы с болезнью.

Футбол,Джанлука Виалли,УЕФА,
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