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30 минут назад

«Локомотив» предложит 6 миллионов евро за форварда сборной США — СМИ

Матч ТВ

Московский «Локомотив» заинтересовался нападающим «Антальяспора» и сборной США Хаджи Райтом. Об этом сообщило издание Milliyet.

«Локомотив» предложит 6 млн евро за форварда сборной США
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Согласно информации источника, железнодорожники предложат за 24 летнего игрока 6 миллионов евро. При этом турецкая сторона оценивает трансфер в 10 миллионов евро.

Также за футболистом наблюдают итальянская «Аталанта» и английский «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Райт провел 15 матчей и забил 10 мячей. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.На чемпионате мира в Катаре Райт принял участие в четырех матчах и забил один мяч.

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