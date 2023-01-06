«Локомотив» предложит 6 млн евро за форварда сборной США

Московский «Локомотив» заинтересовался нападающим «Антальяспора» и сборной США Хаджи Райтом. Об этом сообщило издание Milliyet.
Согласно информации источника, железнодорожники предложат за 24 летнего игрока 6 миллионов евро. При этом турецкая сторона оценивает трансфер в 10 миллионов евро.
Также за футболистом наблюдают итальянская «Аталанта» и английский «Кристал Пэлас».
В нынешнем сезоне чемпионата Турции Райт провел 15 матчей и забил 10 мячей. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.На чемпионате мира в Катаре Райт принял участие в четырех матчах и забил один мяч.