«Локомотив» предложит 6 млн евро за форварда сборной США

Московский «Локомотив» заинтересовался нападающим «Антальяспора» и сборной США Хаджи Райтом. Об этом сообщило издание Milliyet.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Согласно информации источника, железнодорожники предложат за 24 летнего игрока 6 миллионов евро. При этом турецкая сторона оценивает трансфер в 10 миллионов евро.

Также за футболистом наблюдают итальянская «Аталанта» и английский «Кристал Пэлас».