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2 часа назад

Роналду пожелал удачи "Аль-Насру" в первом матче 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Португальский нападающий Криштиану Роналду пожелал удачи «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году. Команда сражается с «Аль-Таи» в рамках 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду не попал в заявку на первый матч "Аль-Насра" в 2023 году
Фото: соцсетисоцсети

Первая игра «Аль-Насра» в 2023 году проходит сегодня, 6 января. Встреча началась в 18:00 по московскому времени. Изначально игра должна была пройти в 5 января, но была перенесена из-за сильного дождя и погодных условий, повлиявших на электроснабжение стадиона.

«Удачи, команда», – написал 37-летний португалец в социальных сетях.

Сам Роналду не был включен в заявку «Аль-Насра» на матч против «Аль-Таи».

В стартовый состав под 77-м номером попал хавбек Джалолиддин Машарипов из сборной Узбекистана. Изначально он выступал под седьмым номером, но под ним официально представили Роналду.

Роналду высказался о завершении карьеры

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Футбол,Криштиану Роналду,
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