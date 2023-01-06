Источник: Дзюба предлагает себя клубам РПЛ

Журналист Иван Карпов сообщил, что бывший форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба предлагает себя клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Как пишет Карпов в своем Telegram-канале, футболист самостоятельно рассылает руководителям клубов РПЛ предложение подписать себя.

«Что касается Нижнего Новгорода, то там ему ответили отказом — на Волге он не нужен», — добавил журналист.

Напомним, Дзюба в начале ноября покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», в который перешел в августе 2022 года на правах свободного агента. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Экс-капитан сборной России сообщил, что ушел из турецкой команды, так как полон амбиций и хочет играть, а не сидеть на скамье запасных.

Ранее сообщалось, что российский защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Илья Агапов подписал контракт с ЦСКА до 2027 года.