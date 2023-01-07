Клуб АПЛ арендовал сына Бекхэма

Ромео Бекхэм, 20 летний сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, присоединился к резервной команде «Брентфорда» на правах аренды из системы «Интера Майами» до конца сезона.
— Я очень горд и очень счастлив быть здесь. Это был веселый сезон в США, было много взлетов и падений, но я рад приехать сюда и посмотреть, на что я способен, — приводит слова Ромео Бекхэма пресс служба «Брентфорда».
Бекхэм младший выступал за вторую команду «Интер Майами». На его счету 26 матчей и два гола в чемпионате.