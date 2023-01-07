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1 час назад

Клуб АПЛ арендовал сына Бекхэма

Матч ТВиещё 1

Ромео Бекхэм, 20 летний сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, присоединился к резервной команде «Брентфорда» на правах аренды из системы «Интера Майами» до конца сезона.

Клуб АПЛ арендовал сына Бекхэма
Фото: ReutersReuters

— Я очень горд и очень счастлив быть здесь. Это был веселый сезон в США, было много взлетов и падений, но я рад приехать сюда и посмотреть, на что я способен, — приводит слова Ромео Бекхэма пресс служба «Брентфорда».

Бекхэм младший выступал за вторую команду «Интер Майами». На его счету 26 матчей и два гола в чемпионате.

Футбол,Дэвид Бекхэм,
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