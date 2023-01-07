Экс-наставник "Зенита" раскритиковал Дзюбу

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился своими мыслями относительно возможного перехода российского форварда Артёма Дзюбы в клуб РПЛ «Пари НН». Ранее в СМИ прошла информация, что 34-летний нападающий самостоятельно ведёт переговоры с нижегородцами о подписании соглашения.
«Сможет ли Артём заиграть в «Пари НН»? Понятия не имею. Нужно знать, в какой форме он сейчас находится. Мне что-то подсказывает, что Дзюба уже далёк от своего прежнего уровня и из этой затеи ничего не выйдет. В такой команде, как «Нижний Новгород», лучше предоставить шанс кому-то из молодых футболистов», — сказал Петржела в комментарии «РБ Спорт».
Что касается слухов о том, что Дзюба первым выходит на контакт с потенциальными работодателями, то Петржела назвал это неприемлемым.
«Если это правда, то такое поведение постыдно. Не по-мужски предлагать себя клубам самому, абсолютно непрофессионально», — резюмировал Петржела.