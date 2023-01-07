Экс-наставник "Зенита" раскритиковал Дзюбу

«Сможет ли Артём заиграть в «Пари НН»? Понятия не имею. Нужно знать, в какой форме он сейчас находится. Мне что-то подсказывает, что Дзюба уже далёк от своего прежнего уровня и из этой затеи ничего не выйдет. В такой команде, как «Нижний Новгород», лучше предоставить шанс кому-то из молодых футболистов», — сказал Петржела в комментарии «РБ Спорт».