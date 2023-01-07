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1 час назад

Бывший капитан «Зенита» Ловрен отверг обвинения в фашизме

Елена Прошина

Хорват и защитник «Лиона» Деян Ловрен, который до этого являлся капитаном «Зенита», отверг обвинения в фашизме, посыпавшиеся на него за исполнение песни связанной с ультраправой фашистской организацией. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на AFP.

Бывший капитан «Зенита» ответил на обвинения в фашизме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в интернете распространилось видео с вечеринки игроков сборной Хорватии после возвращения с ЧМ — 2022. На кадрах Ловрен исполнил песню «За Родину — готовы», которую считают гимном хорватских националистов — ультраправой фашистской организацией Усташи. В ней упоминается территория Херцег-Босна, образовавшаяся в результате Боснийской войны и с 1991 по 1994 года являющаяся непризнанным государством в Боснии и Герцеговине.

Ловрен, комментируя обвинения в свой адрес, заявил, что их авторы «исказили все в негативном ключе», не став ссылаться на правильную песню, и «напали» на него.

«Это не имеет ничего общего с фашизмом. Для меня это патриотическая песня о моей стране. Моя страна совсем недавно боролась за свою независимость и все еще находится в стадии становления. Я уважаю всех», — добавил футболист.

Он отметил, что первым человеком, поздравившим его после ЧМ был серб Новак Джокович. По словам Ловрена, в Сербии «у него много друзей».

Футбол,Новак Джокович,Зенит,
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