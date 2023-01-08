Бывший тренер "Спартака" назвал сроки возвращения в Россию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о вероятном возвращении в российский чемпионат. По словам Карреры, ближайшим летом он готов рассмотреть предложения от клубов РПЛ.

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«Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, то я обязательно его рассмотрю», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Массимо Каррера — итальянский тренер, он работал в «Спартаке» с 2016-го по 2018-й. Под руководством Карреры клуб выиграл Суперкубок России, а также стал чемпионом страны.