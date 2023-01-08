Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Каррера: могу вернуться в Россию ближайшим летом

Betassistиещё 1

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о вероятном возвращении в российский чемпионат. По словам Карреры, ближайшим летом он готов рассмотреть предложения от клубов РПЛ.

Бывший тренер "Спартака" назвал сроки возвращения в Россию
Фото: championatchampionat

«Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, то я обязательно его рассмотрю», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Массимо Каррера — итальянский тренер, он работал в «Спартаке» с 2016-го по 2018-й. Под руководством Карреры клуб выиграл Суперкубок России, а также стал чемпионом страны.

Итальянский специалист не работает с апреля 2021 года. Последним рабочим местом Массимо Карреры стал клуб «Бари» из третьего по силе дивизиона Италии. Тренер руководил командой чуть более двух месяцев.

Футбол,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители