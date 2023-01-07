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26 минут назад

Роналду сможет жить в Саудовской Аравии вместе с девушкой вопреки местным законам

Елена Прошина

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет жить вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес в Саудовской Аравии вопреки местным законам. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на EFE.

Саудовская Аравия разрешила Роналду нарушить местный закон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Портал напомнил, что законы Саудовской Аравии запрещают парам, не вступившим в брак, жить под одной крышей. При этом, по словам юристов страны, полиция больше не преследует таких иностранцев и применяет закон только в тех случаях, когда в подобных парах происходит другое преступление. Таким образом в отношении Роналду и его девушки власти Саудовской Аравии готовы сделать исключение.

Отмечается, что Родригес сможет получить визу для проживания в стране, либо оформив туристический вариант на 90 дней, либо заключив сотрудничество определенного ряда с «Аль-Наср».

Футбол,Криштиану Роналду,
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