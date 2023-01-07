Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Тен Хаг раскритиковал трансферы клуба

«В последние несколько лет клуб купил невообразимое количество футболистов ненадлежащего качества. Большинство купленных игроков были среднего уровня.



Для «МЮ» недостаточно быть средним футболистом. Носить футболку клуба очень тяжело. Здесь могут играть только настоящие личности, которые могут справиться с огромным давлением», — приводит слова тренера журналист Алекс Тюрк в социальных сетях.